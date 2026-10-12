UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|Investmentbeispiel
|
12.10.2026 10:03:45
ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der UNIQA Insurance-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das UNIQA Insurance-Papier bei 5,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,085 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (16,64 EUR), wäre das Investment nun 284,30 EUR wert. Mit einer Performance von +184,30 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
UNIQA Insurance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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