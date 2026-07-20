UNIQA Insurance Aktie

UNIQA Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables UNIQA Insurance-Investment? 20.07.2026 10:04:24

ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 10 Jahren eingefahren

ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UNIQA Insurance-Aktie Anlegern gebracht.

Am 20.07.2016 wurden UNIQA Insurance-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die UNIQA Insurance-Anteile bei 5,79 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 17,259 UNIQA Insurance-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 296,17 EUR, da sich der Wert einer UNIQA Insurance-Aktie am 17.07.2026 auf 17,16 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 196,17 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete UNIQA Insurance eine Marktkapitalisierung von 5,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu UNIQA Insurance AG

mehr Nachrichten

Analysen zu UNIQA Insurance AG

mehr Analysen
01.06.26 UNIQA Insurance kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.05.26 UNIQA Insurance kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.02.26 UNIQA Insurance kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.02.26 UNIQA Insurance kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.25 UNIQA Insurance accumulate Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

UNIQA Insurance AG 17,14 -0,12% UNIQA Insurance AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26