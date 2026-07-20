UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|Profitables UNIQA Insurance-Investment?
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20.07.2026 10:04:24
ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 10 Jahren eingefahren
Am 20.07.2016 wurden UNIQA Insurance-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die UNIQA Insurance-Anteile bei 5,79 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 17,259 UNIQA Insurance-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 296,17 EUR, da sich der Wert einer UNIQA Insurance-Aktie am 17.07.2026 auf 17,16 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 196,17 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete UNIQA Insurance eine Marktkapitalisierung von 5,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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