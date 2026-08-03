UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|Lukrative UNIQA Insurance-Anlage?
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03.08.2026 10:03:45
ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 3 Jahren eingebracht
Das UNIQA Insurance-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das UNIQA Insurance-Papier bei 7,35 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 360,544 UNIQA Insurance-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des UNIQA Insurance-Papiers auf 18,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 489,80 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 24 489,80 EUR entspricht einer Performance von +144,90 Prozent.
Zuletzt ergab sich für UNIQA Insurance eine Börsenbewertung in Höhe von 5,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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