ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in UNIQA Insurance-Aktien verdienen können.

Das UNIQA Insurance-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das UNIQA Insurance-Papier bei 7,35 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 360,544 UNIQA Insurance-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des UNIQA Insurance-Papiers auf 18,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 489,80 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 24 489,80 EUR entspricht einer Performance von +144,90 Prozent.

Zuletzt ergab sich für UNIQA Insurance eine Börsenbewertung in Höhe von 5,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at