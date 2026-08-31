ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in UNIQA Insurance gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit UNIQA Insurance-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7,43 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,459 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 238,22 EUR, da sich der Wert eines UNIQA Insurance-Papiers am 28.08.2026 auf 17,70 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 138,22 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete UNIQA Insurance eine Marktkapitalisierung von 5,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at