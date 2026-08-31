UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|UNIQA Insurance-Investmentbeispiel
|
31.08.2026 10:03:47
ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit UNIQA Insurance-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7,43 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,459 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 238,22 EUR, da sich der Wert eines UNIQA Insurance-Papiers am 28.08.2026 auf 17,70 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 138,22 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete UNIQA Insurance eine Marktkapitalisierung von 5,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu UNIQA Insurance AG
|
27.08.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime schwächer (finanzen.at)
|
27.08.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.08.26
|Börse Wien: ATX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
26.08.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
25.08.26
|Pluszeichen in Wien: ATX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gewinne in Wien: ATX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
25.08.26
|Freundlicher Handel in Wien: Am Mittag Pluszeichen im ATX (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
Analysen zu UNIQA Insurance AG
|01.06.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|01.06.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|01.06.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.25
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|20.07.21
|UNIQA Insurance neutral
|Commerzbank AG
|22.09.20
|UNIQA Insurance neutral
|Commerzbank AG
|30.07.20
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|15.06.20
|UNIQA Insurance Hold
|Commerzbank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UNIQA Insurance AG
|17,70
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX in Rot -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.