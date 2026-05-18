ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in UNIQA Insurance-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 18.05.2021 wurde das UNIQA Insurance-Papier via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 7,30 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 13,699 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 15.05.2026 233,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,04 EUR belief. Mit einer Performance von +133,42 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

UNIQA Insurance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,23 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at