UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|Lukrative UNIQA Insurance-Anlage?
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07.09.2026 10:04:00
ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 5 Jahren eingefahren
Am 07.09.2021 wurden UNIQA Insurance-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,87 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in UNIQA Insurance-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 127,065 UNIQA Insurance-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des UNIQA Insurance-Papiers auf 18,42 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 340,53 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 134,05 Prozent angewachsen.
UNIQA Insurance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,65 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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