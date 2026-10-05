ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen UNIQA Insurance-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden UNIQA Insurance-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 7,78 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 285,347 UNIQA Insurance-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 22 236,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,30 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 22 236,50 EUR, was einer positiven Performance von 122,37 Prozent entspricht.

UNIQA Insurance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at