UNIQA Insurance Aktie

UNIQA Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
UNIQA Insurance-Investment 12.01.2026 10:03:45

ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor einem Jahr eingebracht

ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen UNIQA Insurance-Einstiegs gewesen.

Die UNIQA Insurance-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die UNIQA Insurance-Aktie bei 7,91 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,642 UNIQA Insurance-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 196,46 EUR, da sich der Wert eines UNIQA Insurance-Anteils am 09.01.2026 auf 15,54 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 96,46 Prozent.

Alle UNIQA Insurance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu UNIQA Insurance AG

mehr Nachrichten