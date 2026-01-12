UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|UNIQA Insurance-Investment
|
12.01.2026 10:03:45
ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor einem Jahr eingebracht
Die UNIQA Insurance-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die UNIQA Insurance-Aktie bei 7,91 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,642 UNIQA Insurance-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 196,46 EUR, da sich der Wert eines UNIQA Insurance-Anteils am 09.01.2026 auf 15,54 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 96,46 Prozent.
Alle UNIQA Insurance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu UNIQA Insurance AG
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX zum Start leichter (finanzen.at)
|
09.01.26
|ATX-Handel aktuell: ATX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
08.01.26