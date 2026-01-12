ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen UNIQA Insurance-Einstiegs gewesen.

Die UNIQA Insurance-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die UNIQA Insurance-Aktie bei 7,91 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,642 UNIQA Insurance-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 196,46 EUR, da sich der Wert eines UNIQA Insurance-Anteils am 09.01.2026 auf 15,54 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 96,46 Prozent.

Alle UNIQA Insurance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at