02.03.2026 10:16:34
ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem UNIQA Insurance-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5,88 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 170,010 UNIQA Insurance-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 27.02.2026 auf 16,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 845,97 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 184,60 Prozent.
Der UNIQA Insurance-Wert an der Börse wurde auf 5,14 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu UNIQA Insurance AG
|18.02.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|25.11.25
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
