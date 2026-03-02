UNIQA Insurance Aktie

WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

Profitable UNIQA Insurance-Investition? 02.03.2026 10:16:34

ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren UNIQA Insurance-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem UNIQA Insurance-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5,88 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 170,010 UNIQA Insurance-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 27.02.2026 auf 16,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 845,97 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 184,60 Prozent.

Der UNIQA Insurance-Wert an der Börse wurde auf 5,14 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

18.02.26 UNIQA Insurance kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.02.26 UNIQA Insurance kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.25 UNIQA Insurance accumulate Erste Group Bank
25.11.25 UNIQA Insurance kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.25 UNIQA Insurance buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
UNIQA Insurance AG 16,26 -2,87% UNIQA Insurance AG

