ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in UNIQA Insurance-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die UNIQA Insurance-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das UNIQA Insurance-Papier an diesem Tag 8,03 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 124,533 UNIQA Insurance-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 052,30 EUR, da sich der Wert eines UNIQA Insurance-Papiers am 10.04.2026 auf 16,48 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 105,23 Prozent gesteigert.

UNIQA Insurance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,06 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at