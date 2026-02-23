UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|Profitable UNIQA Insurance-Anlage?
|
23.02.2026 10:04:23
ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
UNIQA Insurance-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der UNIQA Insurance-Anteile betrug an diesem Tag 6,43 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investiert hat, hat nun 15,552 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 20.02.2026 260,34 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,74 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 160,34 Prozent angezogen.
UNIQA Insurance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,14 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
