ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UNIQA Insurance-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen UNIQA Insurance-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden UNIQA Insurance-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des UNIQA Insurance-Papiers betrug an diesem Tag 5,66 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,680 UNIQA Insurance-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,64 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 276,52 EUR wert. Mit einer Performance von +176,52 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte UNIQA Insurance einen Börsenwert von 4,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at