UNIQA Insurance Aktie

UNIQA Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

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UNIQA Insurance-Investmentbeispiel 17.08.2026 10:04:12

ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in UNIQA Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in UNIQA Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in UNIQA Insurance-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 17.08.2016 wurde die UNIQA Insurance-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die UNIQA Insurance-Aktie bei 5,32 EUR. Bei einem UNIQA Insurance-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 188,076 UNIQA Insurance-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 18,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 422,98 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 242,30 Prozent zugenommen.

UNIQA Insurance war somit zuletzt am Markt 5,59 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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