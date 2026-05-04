UNIQA Insurance Aktie

UNIQA Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

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UNIQA Insurance-Investition 04.05.2026 10:03:41

ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in UNIQA Insurance von vor einem Jahr abgeworfen

ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in UNIQA Insurance von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in UNIQA Insurance-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das UNIQA Insurance-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10,40 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investierten, hätten nun 96,154 Anteile im Besitz. Die gehaltenen UNIQA Insurance-Papiere wären am 30.04.2026 1 567,31 EUR wert, da der Schlussstand 16,30 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +56,73 Prozent.

Der Börsenwert von UNIQA Insurance belief sich jüngst auf 5,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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