UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|UNIQA Insurance-Investition
|
04.05.2026 10:03:41
ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in UNIQA Insurance von vor einem Jahr abgeworfen
Das UNIQA Insurance-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10,40 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investierten, hätten nun 96,154 Anteile im Besitz. Die gehaltenen UNIQA Insurance-Papiere wären am 30.04.2026 1 567,31 EUR wert, da der Schlussstand 16,30 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +56,73 Prozent.
Der Börsenwert von UNIQA Insurance belief sich jüngst auf 5,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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