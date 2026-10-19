UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|UNIQA Insurance-Investment im Blick
|
19.10.2026 10:04:18
ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in UNIQA Insurance von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die UNIQA Insurance-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 12,34 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 81,037 UNIQA Insurance-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (17,12 EUR), wäre die Investition nun 1 387,36 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38,74 Prozent erhöht.
Der Marktwert von UNIQA Insurance betrug jüngst 5,26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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