UNIQA Insurance Aktie

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WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

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Langfristige Anlage 09.11.2026 10:03:46

ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UNIQA Insurance von vor 10 Jahren verdient

ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UNIQA Insurance von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UNIQA Insurance-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden UNIQA Insurance-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die UNIQA Insurance-Aktie bei 5,92 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 168,976 UNIQA Insurance-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 004,39 EUR, da sich der Wert einer UNIQA Insurance-Aktie am 06.11.2026 auf 17,78 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 200,44 Prozent angewachsen.

Der UNIQA Insurance-Wert an der Börse wurde auf 5,46 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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