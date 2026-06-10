ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: Über diese Dividende können sich UNIQA Insurance-Aktionäre freuen

Es wurde die Auszahlung einer Dividende in dieser Höhe beschlossen.

Bei der Hauptversammlung von ATX-Papier UNIQA Insurance am 09.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,72 EUR je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 20,00 Prozent. Die Gesamtausschüttung von UNIQA Insurance beträgt 184,72 Mio. EUR. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,99 Prozent an.

Ausschüttungsrendite im Blick

Via wien beendete der UNIQA Insurance-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 17,10 EUR. Der UNIQA Insurance-Titel wird am heutigen Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem UNIQA Insurance-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Der UNIQA Insurance-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 4,66 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 7,66 Prozent.

UNIQA Insurance-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von UNIQA Insurance via wien 112,69 Prozent verteuert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 360,95 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie UNIQA Insurance

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,78 EUR. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,55 Prozent reduzieren.

Kerndaten von Dividenden-Titel UNIQA Insurance

Die Börsenbewertung des ATX-Unternehmens UNIQA Insurance steht aktuell bei 5,323 Mrd. EUR. Das UNIQA Insurance-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 11,17. Im Jahr 2025 erzielte UNIQA Insurance einen Umsatz von 8,140 Mrd.EUR sowie ein EPS von 1,38 EUR.

Redaktion finanzen.at