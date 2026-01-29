ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verbund von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Verbund-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Verbund-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete die Verbund-Aktie bei 11,16 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 8,965 Verbund-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Verbund-Papiers auf 61,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 554,91 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 454,91 Prozent zugenommen.

Verbund wurde am Markt mit 21,61 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at