Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Lukrativer Verbund-Einstieg?
|
05.11.2026 10:03:20
ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verbund von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem Verbund-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 15,65 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Verbund-Aktie investiert hätte, hätte er nun 63,898 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Verbund-Papiers auf 69,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 434,50 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 343,45 Prozent vermehrt.
Verbund war somit zuletzt am Markt 24,15 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
Nachrichten zu Verbund AG
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Wien: ATX Prime notiert am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Wien: ATX Prime legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwacher Handel: ATX Prime letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.11.26
|Börse Wien: ATX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
05.11.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime nachmittags stärker (finanzen.at)
|
05.11.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX im Aufwind (finanzen.at)
|
05.11.26
|Pluszeichen in Wien: ATX präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Verbund AG
|05.11.26
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|29.10.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|17.08.26
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|29.10.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|17.08.26
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|19.06.24
|Verbund buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.08.23
|Verbund buy
|Baader Bank
|08.07.22
|Verbund buy
|HSBC
|26.05.22
|Verbund buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.21
|Verbund buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|10.09.26
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|06.08.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|23.07.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|23.07.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Verbund AG
|72,70
|-3,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.