Verbund Aktie

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WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

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Lukrativer Verbund-Einstieg? 05.11.2026 10:03:20

ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verbund von vor 10 Jahren eingefahren

ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verbund von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Verbund-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem Verbund-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 15,65 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Verbund-Aktie investiert hätte, hätte er nun 63,898 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Verbund-Papiers auf 69,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 434,50 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 343,45 Prozent vermehrt.

Verbund war somit zuletzt am Markt 24,15 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

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