ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Verbund-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das Verbund-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Verbund-Aktie an diesem Tag 10,13 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Verbund-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 98,765 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 901,23 EUR, da sich der Wert eines Verbund-Anteils am 25.02.2026 auf 59,75 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 490,12 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Verbund belief sich jüngst auf 20,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at