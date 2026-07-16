ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Verbund von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Verbund-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Verbund-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Verbund-Anteile bei 13,31 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Verbund-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,516 Verbund-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.07.2026 auf 57,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 435,17 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 335,17 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Verbund bezifferte sich zuletzt auf 20,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at