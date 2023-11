ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verbund von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Verbund-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 02.11.2018 wurde das Verbund-Papier via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Verbund-Anteile betrug an diesem Tag 36,50 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,740 Verbund-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.11.2023 gerechnet (82,30 EUR), wäre die Investition nun 225,48 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 125,48 Prozent.

Verbund markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at