Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Hochrechnung
|
19.11.2026 10:03:23
ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verbund-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde das Verbund-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 85,35 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,172 Verbund-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 81,25 EUR, da sich der Wert eines Verbund-Anteils am 18.11.2026 auf 69,35 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 18,75 Prozent vermindert.
Verbund markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
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