ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verbund von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Verbund-Aktie Investoren gebracht.

Die Verbund-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Verbund-Aktie bei 77,85 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Verbund-Aktie investiert, befänden sich nun 128,452 Verbund-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.07.2024 gerechnet (74,00 EUR), wäre das Investment nun 9 505,46 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -4,95 Prozent.

Verbund erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

