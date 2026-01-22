Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Lohnende Verbund-Anlage?
|
22.01.2026 10:03:51
ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verbund von vor 5 Jahren verloren
Die Verbund-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Verbund-Aktie bei 80,25 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 124,611 Verbund-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 601,25 EUR, da sich der Wert eines Verbund-Papiers am 21.01.2026 auf 61,00 EUR belief. Mit einer Performance von -23,99 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Verbund eine Marktkapitalisierung von 20,93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
Analysen zu Verbund AG
|21.01.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|19.11.25
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|19.06.24
|Verbund buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.08.23
|Verbund buy
|Baader Bank
|08.07.22
|Verbund buy
|HSBC
|26.05.22
|Verbund buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.21
|Verbund buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Verbund AG
|60,75
|-0,41%
