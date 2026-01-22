Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

<
Lohnende Verbund-Anlage? 22.01.2026 10:03:51

ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verbund von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Verbund eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die Verbund-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Verbund-Aktie bei 80,25 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 124,611 Verbund-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 601,25 EUR, da sich der Wert eines Verbund-Papiers am 21.01.2026 auf 61,00 EUR belief. Mit einer Performance von -23,99 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Verbund eine Marktkapitalisierung von 20,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

Analysen zu Verbund AG

21.01.26 Verbund neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 Verbund verkaufen Deutsche Bank AG
08.12.25 Verbund Underperform RBC Capital Markets
04.12.25 Verbund Reduce Baader Bank
19.11.25 Verbund Sell Deutsche Bank AG
Verbund AG 60,75 -0,41% Verbund AG

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Entspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
