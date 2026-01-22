ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verbund von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Verbund eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die Verbund-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Verbund-Aktie bei 80,25 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 124,611 Verbund-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 601,25 EUR, da sich der Wert eines Verbund-Papiers am 21.01.2026 auf 61,00 EUR belief. Mit einer Performance von -23,99 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Verbund eine Marktkapitalisierung von 20,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at