Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Verbund-Investment? 12.02.2026 10:03:36

ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verbund von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verbund von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Verbund-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Verbund-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 75,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Verbund-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 131,666 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 209,35 EUR, da sich der Wert eines Verbund-Anteils am 11.02.2026 auf 62,35 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 17,91 Prozent eingebüßt.

Verbund markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

Nachrichten zu Verbund AG

mehr Nachrichten