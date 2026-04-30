ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verbund von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Verbund-Aktie Investoren gebracht.

Am 30.04.2025 wurde die Verbund-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 67,70 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Verbund-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,771 Verbund-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 929,84 EUR, da sich der Wert einer Verbund-Aktie am 29.04.2026 auf 62,95 EUR belief. Mit einer Performance von -7,02 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Verbund war somit zuletzt am Markt 21,63 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at