Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

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Verbund-Investment 23.07.2026 10:03:24

ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verbund von vor einem Jahr eingebracht

ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verbund von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Verbund-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Verbund-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 66,70 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Verbund-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,993 Verbund-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.07.2026 gerechnet (59,85 EUR), wäre das Investment nun 897,30 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 10,27 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Verbund eine Börsenbewertung in Höhe von 20,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

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