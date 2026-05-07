Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

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Profitabler Verbund-Einstieg? 07.05.2026 10:03:46

ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verbund-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verbund-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Verbund-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit Verbund-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Verbund-Anteile bei 78,80 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Verbund-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 126,904 Verbund-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 741,12 EUR, da sich der Wert einer Verbund-Aktie am 06.05.2026 auf 61,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 22,59 Prozent.

Verbund wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,64 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

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