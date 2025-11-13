ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verbund-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Verbund-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit Verbund-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 71,05 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 140,746 Verbund-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2025 auf 67,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 528,50 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4,71 Prozent.

Alle Verbund-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at