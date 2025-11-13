Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Frühe Anlage
|
13.11.2025 10:04:25
ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verbund-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit Verbund-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 71,05 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 140,746 Verbund-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2025 auf 67,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 528,50 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4,71 Prozent.
Alle Verbund-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
Nachrichten zu Verbund AGmehr Nachrichten
|
17:58
|ATX aktuell: ATX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
13.11.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Wiener Börse-Handel ATX Prime liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25