Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Langfristige Investition
|
08.01.2026 10:03:26
ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte eine Verbund-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die Verbund-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Verbund-Aktie betrug an diesem Tag 70,40 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Verbund-Aktie investiert, befänden sich nun 1,420 Verbund-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 07.01.2026 91,19 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 64,20 EUR belief. Mit einer Performance von -8,81 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Verbund eine Börsenbewertung in Höhe von 21,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
