Vienna Insurance Aktie

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WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

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Rentable Vienna Insurance-Investition? 04.11.2026 10:03:34

ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Vienna Insurance-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Vienna Insurance-Papier via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,57 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investiert hat, hat nun 56,915 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 040,98 EUR, da sich der Wert eines Vienna Insurance-Anteils am 03.11.2026 auf 71,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 304,10 Prozent erhöht.

Alle Vienna Insurance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald

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