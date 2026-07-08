Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

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Lukrativer Vienna Insurance-Einstieg? 08.07.2026 10:03:40

ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Vienna Insurance-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Vienna Insurance-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,25 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Vienna Insurance-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 430,108 Vienna Insurance-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.07.2026 28 301,08 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 65,80 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +183,01 Prozent.

Vienna Insurance war somit zuletzt am Markt 8,59 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald

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