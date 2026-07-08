Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Lukrativer Vienna Insurance-Einstieg?
|
08.07.2026 10:03:40
ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Vienna Insurance-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,25 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Vienna Insurance-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 430,108 Vienna Insurance-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.07.2026 28 301,08 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 65,80 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +183,01 Prozent.
Vienna Insurance war somit zuletzt am Markt 8,59 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
Nachrichten zu Vienna Insurance
|
07.07.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
07.07.26
|VIG, Erste Bank & Co.: Zahlreiche heimische Konzerne starten "Initiative Digitale Souveränität" (APA)
|
07.07.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX gibt mittags nach (finanzen.at)
|
06.07.26
|Montagshandel in Wien: ATX am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
03.07.26
|Börse Wien: Börsianer lassen ATX zum Start steigen (finanzen.at)
|
02.07.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
02.07.26
|Wiener Börse-Handel: ATX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
02.07.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu Vienna Insurance
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.03.17
|Vienna Insurance verkaufen
|Deutsche Bank AG
|08.02.17
|Vienna Insurance verkaufen
|Commerzbank AG
|20.07.21
|Vienna Insurance neutral
|Commerzbank AG
|22.09.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|15.06.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|23.03.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|18.01.18
|Vienna Insurance buy
|Baader Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vienna Insurance
|66,10
|0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.