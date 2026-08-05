ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Vienna Insurance-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit Vienna Insurance-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Vienna Insurance-Aktie bei 23,55 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,246 Vienna Insurance-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 301,49 EUR, da sich der Wert eines Vienna Insurance-Papiers am 04.08.2026 auf 71,00 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 201,49 Prozent.

Der Börsenwert von Vienna Insurance belief sich zuletzt auf 9,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at