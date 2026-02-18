Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

Rentables Vienna Insurance-Investment? 18.02.2026 10:04:02

ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Vienna Insurance-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Vienna Insurance-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 22,05 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,535 Vienna Insurance-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 295,69 EUR, da sich der Wert eines Vienna Insurance-Papiers am 17.02.2026 auf 65,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 195,69 Prozent vermehrt.

Vienna Insurance war somit zuletzt am Markt 8,23 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

