Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Rentables Vienna Insurance-Investment?
|
18.02.2026 10:04:02
ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Vienna Insurance-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 22,05 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,535 Vienna Insurance-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 295,69 EUR, da sich der Wert eines Vienna Insurance-Papiers am 17.02.2026 auf 65,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 195,69 Prozent vermehrt.
Vienna Insurance war somit zuletzt am Markt 8,23 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
Nachrichten zu Vienna Insurance
|
18.02.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel: ATX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
16.02.26
|ATX aktuell: Anleger lassen ATX zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
16.02.26
|ATX aktuell: Anleger lassen ATX zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
16.02.26
|ATX aktuell: Anleger lassen ATX zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
16.02.26
|Börse Wien: ATX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
16.02.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Vienna Insurance
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.03.17
|Vienna Insurance verkaufen
|Deutsche Bank AG
|08.02.17
|Vienna Insurance verkaufen
|Commerzbank AG
|20.07.21
|Vienna Insurance neutral
|Commerzbank AG
|22.09.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|15.06.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|23.03.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|18.01.18
|Vienna Insurance buy
|Baader Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vienna Insurance
|65,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.