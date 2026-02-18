ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Vienna Insurance-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 22,05 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,535 Vienna Insurance-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 295,69 EUR, da sich der Wert eines Vienna Insurance-Papiers am 17.02.2026 auf 65,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 195,69 Prozent vermehrt.

Vienna Insurance war somit zuletzt am Markt 8,23 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at