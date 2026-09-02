Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Lukrative Vienna Insurance-Anlage?
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02.09.2026 10:03:27
ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 5 Jahren eingefahren
Am 02.09.2021 wurde die Vienna Insurance-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,000 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Vienna Insurance-Papiers auf 71,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 844,00 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 184,40 Prozent gesteigert.
Vienna Insurance erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
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