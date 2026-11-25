So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vienna Insurance-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem Vienna Insurance-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Vienna Insurance-Anteile bei 25,50 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investierten, hätten nun 39,216 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 73,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 886,27 EUR wert. Damit wäre die Investition 188,63 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Vienna Insurance belief sich zuletzt auf 9,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at