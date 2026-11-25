Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Frühes Investment
|
25.11.2026 10:03:42
ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem Vienna Insurance-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Vienna Insurance-Anteile bei 25,50 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investierten, hätten nun 39,216 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 73,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 886,27 EUR wert. Damit wäre die Investition 188,63 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Vienna Insurance belief sich zuletzt auf 9,65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
Nachrichten zu Vienna Insurance
|
24.11.26
|Wiener Börse-Handel ATX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
20.11.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX fällt zum Start (finanzen.at)
|
19.11.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
19.11.26
|ATX aktuell: ATX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
18.11.26
|Verluste in Wien: ATX fällt zurück (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwache Performance in Wien: ATX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
18.11.26
|ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.11.26
|Handel in Wien: ATX Prime beendet den Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Vienna Insurance
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.03.17
|Vienna Insurance verkaufen
|Deutsche Bank AG
|08.02.17
|Vienna Insurance verkaufen
|Commerzbank AG
|20.07.21
|Vienna Insurance neutral
|Commerzbank AG
|22.09.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|15.06.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|23.03.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|18.01.18
|Vienna Insurance buy
|Baader Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vienna Insurance
|72,70
|-1,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: ATX und DAX schließen kräftig im Minus -- US-Börsen schließen über ihren Tagestiefs -- Asiens Börsen letztlich tief in der Verlustzone
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich zur Wochenmitte deutlich leichter. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.