ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Vienna Insurance-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit dem Vienna Insurance-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 48,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Vienna Insurance-Papier investiert hätte, hätte er nun 207,469 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (71,50 EUR), wäre die Investition nun 14 834,02 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 48,34 Prozent.

Vienna Insurance wurde am Markt mit 8,87 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at