ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Vienna Insurance-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Vienna Insurance-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,90 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Vienna Insurance-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 401,606 Vienna Insurance-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 867,47 EUR, da sich der Wert eines Vienna Insurance-Papiers am 29.09.2026 auf 66,90 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 168,67 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Vienna Insurance belief sich zuletzt auf 8,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at