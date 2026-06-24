ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vienna Insurance von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Vienna Insurance-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Vienna Insurance-Papier via Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 42,45 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,356 Vienna Insurance-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 23.06.2026 158,30 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 67,20 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 58,30 Prozent.

Vienna Insurance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at