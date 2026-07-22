Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Vienna Insurance-Investition 22.07.2026 10:04:24

ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vienna Insurance-Investition von vor einem Jahr eingebracht

ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vienna Insurance-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Vienna Insurance eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Vienna Insurance-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 43,65 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 22,910 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 486,83 EUR, da sich der Wert eines Vienna Insurance-Papiers am 21.07.2026 auf 64,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,68 Prozent vermehrt.

Am Markt war Vienna Insurance jüngst 8,29 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald

Nachrichten zu Vienna Insurance

mehr Nachrichten