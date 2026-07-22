ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vienna Insurance-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Vienna Insurance-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 43,65 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 22,910 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 486,83 EUR, da sich der Wert eines Vienna Insurance-Papiers am 21.07.2026 auf 64,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,68 Prozent vermehrt.

Am Markt war Vienna Insurance jüngst 8,29 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at