Frühe Investition 12.11.2025 10:03:49

ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vienna Insurance von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Vienna Insurance-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Vienna Insurance-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28,60 EUR. Bei einem Vienna Insurance-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 349,650 Vienna Insurance-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 44,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 629,37 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +56,29 Prozent.

Der Börsenwert von Vienna Insurance belief sich zuletzt auf 5,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald

