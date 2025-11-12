Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Frühe Investition
|
12.11.2025 10:03:49
ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vienna Insurance von vor einem Jahr abgeworfen
Das Vienna Insurance-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28,60 EUR. Bei einem Vienna Insurance-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 349,650 Vienna Insurance-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 44,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 629,37 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +56,29 Prozent.
Der Börsenwert von Vienna Insurance belief sich zuletzt auf 5,69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
Nachrichten zu Vienna Insurancemehr Nachrichten
|
11.11.25
|Handel in Wien: ATX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.11.25
|Gute Stimmung in Wien: ATX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
11.11.25
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Dienstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Wien: ATX-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
06.11.25
|ATX aktuell: ATX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|ATX aktuell: ATX sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
06.11.25
|Börse Wien: ATX am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)