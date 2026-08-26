Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Performance unter der Lupe
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26.08.2026 10:03:29
ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vienna Insurance-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die Vienna Insurance-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 24,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,008 Anteile im Depot. Die gehaltenen Vienna Insurance-Aktien wären am 25.08.2026 285,37 EUR wert, da der Schlussstand 71,20 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 285,37 EUR entspricht einer Performance von +185,37 Prozent.
Der Vienna Insurance-Wert an der Börse wurde auf 9,09 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
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