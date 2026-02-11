Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vienna Insurance von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Vienna Insurance-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Vienna Insurance-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 25,65 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Vienna Insurance-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 389,864 Vienna Insurance-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 10.02.2026 25 692,01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 65,90 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 25 692,01 EUR entspricht einer Performance von +156,92 Prozent.
Jüngst verzeichnete Vienna Insurance eine Marktkapitalisierung von 8,73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
