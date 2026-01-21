ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vienna Insurance von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Vienna Insurance-Investment verdienen können.

Am 21.01.2021 wurde die Vienna Insurance-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 21,55 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investiert hat, hat nun 464,037 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.01.2026 auf 65,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30 440,84 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 204,41 Prozent.

Der Marktwert von Vienna Insurance betrug jüngst 8,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at