Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Vienna Insurance-Investition im Blick
|
21.01.2026 10:04:21
ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vienna Insurance von vor 5 Jahren verdient
Am 21.01.2021 wurde die Vienna Insurance-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 21,55 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investiert hat, hat nun 464,037 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.01.2026 auf 65,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30 440,84 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 204,41 Prozent.
Der Marktwert von Vienna Insurance betrug jüngst 8,63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
Analysen zu Vienna Insurance
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Vienna Insurance
|64,50
|0,47%