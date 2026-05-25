ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: Über diese Dividende können sich Vienna Insurance-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von ATX-Titel Vienna Insurance am 22.05.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1,73 EUR beschlossen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 11,61 Prozent. Insgesamt wurde entschieden 206,04 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 10,28 Prozent gestiegen.

Vienna Insurance-Auszahlungsrendite

Der Vienna Insurance-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 64,60 EUR aus dem wien-Handel. Die Vienna Insurance-Aktie wird am heutigen Montag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Vienna Insurance-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Der Vienna Insurance-Titel verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,57 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 5,11 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat der Vienna Insurance-Kurs via wien 176,66 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 278,59 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Vienna Insurance

Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 1,98 EUR aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,07 Prozent anziehen.

Basisinformationen zu Vienna Insurance

Die Börsenbewertung des ATX-Unternehmens Vienna Insurance steht aktuell bei 8,269 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie Vienna Insurance verfügt über ein KGV von aktuell 10,40. Im Jahr 2025 erzielte Vienna Insurance einen Umsatz von 14,889 Mrd.EUR sowie ein EPS von 6,46 EUR.

Redaktion finanzen.at