Frühes Investment 02.03.2026 10:16:34

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen voestalpine-Investment verdienen können.

Das voestalpine-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren voestalpine-Anteile an diesem Tag 28,24 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die voestalpine-Aktie investiert hat, hat nun 35,411 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 718,84 EUR, da sich der Wert einer voestalpine-Aktie am 27.02.2026 auf 48,54 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 71,88 Prozent angezogen.

Alle voestalpine-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: voestalpine AG

