voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Frühes Investment
|
02.03.2026 10:16:34
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 10 Jahren eingefahren
Das voestalpine-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren voestalpine-Anteile an diesem Tag 28,24 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die voestalpine-Aktie investiert hat, hat nun 35,411 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 718,84 EUR, da sich der Wert einer voestalpine-Aktie am 27.02.2026 auf 48,54 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 71,88 Prozent angezogen.
Alle voestalpine-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: voestalpine AG
Aktien in diesem Artikel
|voestalpine AG
|46,94
|-3,30%
