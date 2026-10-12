voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Frühe Investition
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12.10.2026 10:03:45
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem voestalpine-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete die voestalpine-Aktie bei 31,63 EUR. Bei einem voestalpine-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,162 voestalpine-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der voestalpine-Aktie auf 44,56 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 140,90 EUR wert. Damit wäre die Investition 40,90 Prozent mehr wert.
voestalpine erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,64 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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