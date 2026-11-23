voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Frühe Anlage
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23.11.2026 10:03:36
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das voestalpine-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren voestalpine-Anteile an diesem Tag 26,12 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3,828 voestalpine-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 32,56 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 124,66 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 24,66 Prozent vermehrt.
voestalpine erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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