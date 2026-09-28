voestalpine Aktie

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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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Lukrative voestalpine-Investition? 28.09.2026 10:03:45

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in voestalpine eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die voestalpine-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 25,96 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 38,521 voestalpine-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 764,25 EUR, da sich der Wert eines voestalpine-Papiers am 25.09.2026 auf 45,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76,43 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von voestalpine belief sich jüngst auf 7,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: voestalpine AG

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